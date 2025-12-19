Краснодар. Краснодарский край. Хвойные деревья из Удмуртии завезли в Краснодарский край. Об этом сообщает южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Помимо предпринимателей Удмуртии, ёлки и сосны в Краснодарский край отправили Башкирия, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Челябинская области и Пермский край. В результате Кубань из 7 регионов России получила 37 тыс. рождественских деревьев.

Все продавцы товара получили специальные карантинный сертификаты, подтверждающие отсутствие карантинных объектов в деревьях.

Напомним, что предприниматели Удмуртии начали заготавливать рождественские деревья для отправки в другие регионы страны уже в начале ноября.