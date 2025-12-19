Закрыть
Рождественские деревья из Удмуртии завезли в Краснодарский край

15:30, 19 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Краснодарский край\n#Ёлки\n#бизнес
Источник фото: app.envato.com (lynnebook)
Они были проверены на наличие карантинных вредителей.

Краснодар. Краснодарский край. Хвойные деревья из Удмуртии завезли в Краснодарский край. Об этом сообщает южное межрегиональное управление Россельхознадзора. 

Помимо предпринимателей Удмуртии, ёлки и сосны в Краснодарский край отправили Башкирия, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Челябинская области и Пермский край. В результате Кубань из 7 регионов России получила 37 тыс. рождественских деревьев. 

Все продавцы товара получили специальные карантинный сертификаты, подтверждающие отсутствие карантинных объектов в деревьях. 

Напомним, что предприниматели Удмуртии начали заготавливать рождественские деревья для отправки в другие регионы страны уже в начале ноября. 

