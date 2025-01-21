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Всероссийские соревнования по быстрым шахматам стартовали в Дебёсах

15:50, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Всероссийские соревнования по быстрым шахматам стартовали в Дебёсах
15:50, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
328
0
#Дебёсский район\n#шахматы
Источник фото: администрация Дебёсского района УР
328
0

В Удмуртию съехались 480 детей из 26 регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. В Дебёсах официально открыли VI Всероссийские соревнования по быстрым шахматам, шахматной композиции и блицу среди обучающихся, проживающих в сельской местности и малых городах (6+). Об этом сообщил в соцсетях глава Дебёсского района Удмуртии Андрей Иванов.

Он отметил, что в этом году на соревнования в Дебёсы приехали 480 детей из 26 регионов страны. Участников в два раза больше, чем в прошлом году. Сражаться на шахматной доске ребята будут по 25 января 2025 года.

Напомним, ранее Андрей Иванов в ходе прямого эфира в соцсетях обратился к селянам с просьбой о своевременной уборке дров: «Хотя у некоторых они и летом лежат. Уважаемые жители, дрова и снег — пожалуйста, приведите в порядок свои территории». 

15:50, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
328
0
#Дебёсский район\n#шахматы