Всероссийские соревнования по быстрым шахматам стартовали в Дебёсах

Ижевск. Удмуртия. В Дебёсах официально открыли VI Всероссийские соревнования по быстрым шахматам, шахматной композиции и блицу среди обучающихся, проживающих в сельской местности и малых городах (6+). Об этом сообщил в соцсетях глава Дебёсского района Удмуртии Андрей Иванов.

Он отметил, что в этом году на соревнования в Дебёсы приехали 480 детей из 26 регионов страны. Участников в два раза больше, чем в прошлом году. Сражаться на шахматной доске ребята будут по 25 января 2025 года.

Напомним, ранее Андрей Иванов в ходе прямого эфира в соцсетях обратился к селянам с просьбой о своевременной уборке дров: «Хотя у некоторых они и летом лежат. Уважаемые жители, дрова и снег — пожалуйста, приведите в порядок свои территории».