В Ижевске в честь юбилея Госсовета Удмуртии пройдет турнир по футболу

Ижевск. Удмуртия. Осенью в Ижевске состоится турнир по футболу на Кубок Государственного совета Удмуртии (0+). Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента региона.

Соревнование пройдёт в рамках празднования 30-летнего юбилея Госсовета, которое будут отмечать в марте 2025 года.

В настоящий момент в республике уже проходят отборочные игры. Финал кубка начнется 8 сентября в 11:00 на стадионе «Динамо» в Ижевске (0+). Все матчи пройдут в формате 8 на 8.

Также депутаты в гала-матче сыграют в одной команде со звёздами российского футбола: Александром Пановым, Русланом Пименовым, Дмитрием Сенниковым, Александром Филимоновым и Дмитрием Хлестовым. Спортсмены вместе с чиновниками сразятся против ветеранов футбола Удмуртии.

Александр Панов и Руслан Пименов записали видеообращения для жителей республики, в которых призывают прийти на мероприятие и поболеть за них.

«Хотите увидеть, как играют легенды: Панов, Филимонов, Хлестов, Сенников и, конечно же, я? Тогда ждём — стадион «Динамо», Ижевск, 8 сентября», — сказал в своём видео двукратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России по футболу Руслан Пименов.

Также знаменитые спортсмены проведут мастер-классы для юных футболистов.

«Мы стараемся, чтобы получился настоящий спортивный праздник, и приглашаем стать зрителями всех желающих», — заявил заместитель председателя Госсовета Иван Черезов.