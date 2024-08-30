Многофункциональный центр для незрячих в Ижевске временно займут коллективы из ДК «Спартак»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске помещения Многофункционального центра «Молодой гвардии Единой России», где с 2021 года работает секция тенниса для незрячих, временно займут коллективы дома культуры «Спартак». Спортсмены беспокоятся, что их могут оставить без помещения. «Сусанин» разобрался в ситуации.

Секция по настольному теннису для незрячих находится по адресу: улица Клубная, 43.

«Секция появилась три года назад. «Молодая гвардия» сделала в помещениях ремонт, поставила столы, создала условия для тренировок инвалидов по зрению. Теперь у города возникла необходимость это помещение забрать. При этом в секции довольно активно проходят занятия, она востребована. Я сама инвалид по зрению и тренируюсь в этом помещении», — рассказала тренер секции, серебряный (2022 год) и бронзовый (2023 год) призёр чемпионата России по теннису для незрячих Елена Суслопарова.

Спортсмены обеспокоены, что их оставят без помещения, что напрямую скажется на результатах соревнований по теннису для незрячих. Отметим, что такие состязания активно набирают популярность и проводятся на всероссийском уровне. Пока что секция продолжает работу.

Мы обратились за разъяснениями в администрацию города.

«Помещение на улице Клубной будут временно занимать творческие коллективы из ДК «Спартак», где скоро стартует ремонт кровли. Но теннис незрячих без места тренировок не оставят. Вопрос логистики как раз сейчас решается», — ответили в администрации Ижевска.

«Сусанин» будет следить за ситуацией.