Строительство сельского стадиона началось в посёлке Новый в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района началось строительство стадиона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

Новый спортобъект будет состоять из футбольного поля, площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также площадки для разных активностей.

Работы проводятся по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На месте подрядчик уже заменил грунт под футбольным полем и начал обустраивать дренажную систему.

Отмечается, что в настоящий момент в регионе продолжается строительство нескольких спортобъектов: Дворец единоборств, спорткомплекс с бассейном в Игре, лыжная база в Селтах и лыжероллерная трасса в Вавоже. К открытию в сентябре готовится ФОК возле школы №51 в Ижевске.