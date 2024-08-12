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Строительство сельского стадиона началось в посёлке Новый в Удмуртии

11:50, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Строительство сельского стадиона началось в посёлке Новый в Удмуртии
11:50, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1108
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство\n#стадион
Фото: vk.com/a.brechalov
1108
0

Там создадут футбольное поле и площадки для игр и активностей.

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района началось строительство стадиона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов. 

Новый спортобъект будет состоять из футбольного поля, площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также площадки для разных активностей. 

Работы проводятся по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На месте подрядчик уже заменил грунт под футбольным полем и начал обустраивать дренажную систему. 

Отмечается, что в настоящий момент в регионе продолжается строительство нескольких спортобъектов: Дворец единоборств, спорткомплекс с бассейном в Игре, лыжная база в Селтах и лыжероллерная трасса в Вавоже. К открытию в сентябре готовится ФОК возле школы №51 в Ижевске.  

11:50, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1108
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство\n#стадион