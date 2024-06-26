В Вавоже стартовало строительство лыжероллерной трассы

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож начали строить лыжероллерную трассу. Об этом рассказал в соцсетях глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин.

Трасса расположится рядом с местным ФОК «Здоровье» на улице Союзной. Подрядчик уже приступил к работам — идёт срезка растительного слоя и планировка, далее начнутся работы по подготовке основания под асфальт.

Общая протяженность трассы составит 1 250 метров. Завершить строительство планируется к концу лета 2024 года.

Глава района отметил, что строительство проходит в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», а объект будет востребован у детей и взрослых.