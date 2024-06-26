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В Вавоже стартовало строительство лыжероллерной трассы

12:30, 26 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Вавоже стартовало строительство лыжероллерной трассы
12:30, 26 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Вавож\n#спорт
Фото: flickr.com (Mats Lagerberg)
26
0

Она прострётся рядом с ФОК «Здоровье» длиной более километра.

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож начали строить лыжероллерную трассу. Об этом рассказал в соцсетях глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин.

Трасса расположится рядом с местным ФОК «Здоровье» на улице Союзной. Подрядчик уже приступил к работам — идёт срезка растительного слоя и планировка, далее начнутся работы по подготовке основания под асфальт.

Общая протяженность трассы составит 1 250 метров. Завершить строительство планируется к концу лета 2024 года.

Глава района отметил, что строительство проходит в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», а объект будет востребован у детей и взрослых.

12:30, 26 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Вавож\n#спорт