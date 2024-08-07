Четыре медали завоевали спортсмены из Удмуртии на чемпионате и первенстве мира по рукопашному бою

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены из Удмуртии завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате и первенстве мира по рукопашному бою. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин в соцсетях.

В возрастной категории 16-17 лет и 12-13 лет золото завоевали Анастасия Коняева из Кизнера и Даниил Казаков из Ижевска. Глеб Рычков из Увы и Злата Борисова из Воткинска стали серебряными медалистами в возрастных категориях 14-15 лет и 12-13 лет.

В соревнованиях участвует свыше 500 спортсменов из 28 стран.