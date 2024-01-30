В 2024 году в Дебёсах появится скейт-парк

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах появится скейт-парк. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Дебёсского района Андрей Иванов.

По итогу голосования на тему места строительства парка победил вариант — около школы, рядом с хоккейной коробкой, делится Андрей Иванов.

Скейт-парк будет оснащён таким фигурами, как: квотерпайп, фанбокс, халф-пайп, кикер, и гранбокс.

«Думаю, это место привлечет немало детей, они смогут здесь кататься на скейтах, велосипедах, роликах», — рассказал глава района.

Напомним, ранее скейт-площадка появилась в Сюмсинском районе.