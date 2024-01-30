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В 2024 году в Дебёсах появится скейт-парк

12:45, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году в Дебёсах появится скейт-парк
12:45, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
75
0
#скейт-парк\n#Удмуртия\n#Дебесы
Фото: Андрей Иванов
75
0

В парке будут такие фигуры, как: квотерпайп, фанбокс и другие.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах появится скейт-парк. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Дебёсского района Андрей Иванов.

По итогу голосования на тему места строительства парка победил вариант — около школы, рядом с хоккейной коробкой, делится Андрей Иванов.

Скейт-парк будет оснащён таким фигурами, как: квотерпайп, фанбокс, халф-пайп, кикер, и гранбокс.

«Думаю, это место привлечет немало детей, они смогут здесь кататься на скейтах, велосипедах, роликах», — рассказал глава района.

Напомним, ранее скейт-площадка появилась в Сюмсинском районе.

12:45, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
75
0
#скейт-парк\n#Удмуртия\n#Дебесы