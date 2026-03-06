Закрыть
«Удмуртское долголетие 3.0» продлили до конца мая

13:05, 06 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#физкультура
Источник фото: Минспорта УР
С инициативой о продлении выступили сами увлечённые физкультурники.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по инициативе граждан продлили проект «Удмуртское долголетие 3.0» (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Проект продлили до 31 мая. Изначально занятия должны были завершиться в конце января. Однако высокий интерес со стороны участников и положительная динамика вовлечённости стали основанием для продления проекта, направленного на популяризацию физической активности среди лиц старшего поколения.

 Всего за время реализации проект «Удмуртское долголетие 3.0» охватил более 1 400 человек из 29 муниципальных образований республики. Занятия проходили в 58 физкультурных клубах под руководством 58 квалифицированных тренеров.

Присоединиться к проекту могут мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет. При себе необходимо иметь медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой. Обязательным условием также является предварительная регистрация на портале комплекса ГТО с актуальной личной информацией и фотографией. Узнать расписание и записаться в ближайшую группу можно по горячей линии 122, а также в официальном сообществе региональной Федерации северной ходьбы

