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Футболисты ижевского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Тюменью»

10:30, 03 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Футболисты ижевского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Тюменью»
10:30, 03 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
74
0
#Удмуртия\n#Тюмень\n#Зенит Ижевск\n#спорт\n#футбол
Фото: ru.freepik.com
74
0

Первая игра весенней серии завершилась для команды из Удмуртии со счетом 1:1.

Тюмень. Тюменская область. Футболисты ижевского «Зенита» «распечатали» весеннюю серию игр первенства России по футболу среди команд второй лиги. 2 апреля ижевчане в гостях сыграли с соперниками из клуба «Тюмень».

Матч состоялся в столице Тюменской области на стадионе «Геолог» при полуторатысячной поддержке местной команды болельщиками. Ижевчанам удалось поздравить оппонентов с Днем геолога и открыть счет на 35-й минуте, отличился Даниил Наговицин, который после дальней передачи со своей половины поля  в ближнем бою обыграл защитников и вратаря хозяев.

При всем старании развить успех зенитовцам не удалось и на 60-й минуте игрок «Тюмени» Линар Шарифуллин сравнял счет.

Как отметил в послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко, игра с лидером группы получилась интересная и эмоциональная, коллективу из Удмуртии удалось подстроиться под стиль игры соперника, ижевчане хорошо отыграли в обороне, правда, чуть хуже это получилось во втором тайме. Заработанное в матче очко в копилку «Зенита» Андрей Блажко назвал золотым.

10:30, 03 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
74
0
#Удмуртия\n#Тюмень\n#Зенит Ижевск\n#спорт\n#футбол