Футболисты ижевского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Тюменью»

Тюмень. Тюменская область. Футболисты ижевского «Зенита» «распечатали» весеннюю серию игр первенства России по футболу среди команд второй лиги. 2 апреля ижевчане в гостях сыграли с соперниками из клуба «Тюмень».

Матч состоялся в столице Тюменской области на стадионе «Геолог» при полуторатысячной поддержке местной команды болельщиками. Ижевчанам удалось поздравить оппонентов с Днем геолога и открыть счет на 35-й минуте, отличился Даниил Наговицин, который после дальней передачи со своей половины поля в ближнем бою обыграл защитников и вратаря хозяев.

При всем старании развить успех зенитовцам не удалось и на 60-й минуте игрок «Тюмени» Линар Шарифуллин сравнял счет.

Как отметил в послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко, игра с лидером группы получилась интересная и эмоциональная, коллективу из Удмуртии удалось подстроиться под стиль игры соперника, ижевчане хорошо отыграли в обороне, правда, чуть хуже это получилось во втором тайме. Заработанное в матче очко в копилку «Зенита» Андрей Блажко назвал золотым.