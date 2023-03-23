VIII Зимняя спартакиада пенсионеров пройдёт 26 марта в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 марта пройдёт VIII Зимняя спартакиада пенсионеров Удмуртской Республики (0+), участниками станут более 450 пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования пройдут в пяти видах дисциплин: шашки, дартс, северная ходьба, лыжные гонки, плавание.

В рамках проведения стартов состоится знакомство участников с проектом «Удмуртское долголетие».

В программе мероприятий — мастер-классы, консультации врачей. Участникам будет дана полезная информация с адресами и телефонами пенсионных физкультурных клубов на территории своего города или района и телефоны наставников.

Подведение итогов соревнований пройдёт по гибкой системе — участников разделят на группы: городские округа и сельские районы республики, дополнительно поделённые на две части по численности населения.

Победителей и призеров в личном и командном зачетах наградят медалями, дипломами и призами.

Открытие спартакиады состоится в зрительном зале Дворца детского (юношеского) творчества.

Напомним, в 2022 году в спартакиаде в Яру приняли участие 340 пенсионеров из 25 муниципальных образований Удмуртии. Победу одержали Увинский, Дебесский районы и Ижевск.