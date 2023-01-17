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Дюжину медалей завоевала сборная Удмуртии на окружном первенстве по армрестлингу

10:10, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Дюжину медалей завоевала сборная Удмуртии на окружном первенстве по армрестлингу
10:10, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
229
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#спорт
Фото: пресс-служба Минспорта УР
229
0

Среди регионов ПФО республика оказалась на 4-м месте по юниорам и на 6-м — по взрослым.

Нижнекамск. Татарстан. Сборная Удмуртии завоевала 12 медалей на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по армрестлингу. Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, соревнования прошли в Нижнекамске, Республика Татарстан.

Сборная команда Удмуртии в составе 25 спортсменов выиграла 2 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В общекомандном зачёте республика заняла 4-е место по юниорам и 6-е место по взрослым атлетам.

10:10, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
229
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#спорт