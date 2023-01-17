Дюжину медалей завоевала сборная Удмуртии на окружном первенстве по армрестлингу

Среди регионов ПФО республика оказалась на 4-м месте по юниорам и на 6-м — по взрослым.
Нижнекамск. Татарстан. Сборная Удмуртии завоевала 12 медалей на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по армрестлингу. Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, соревнования прошли в Нижнекамске, Республика Татарстан.
Сборная команда Удмуртии в составе 25 спортсменов выиграла 2 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей.
В общекомандном зачёте республика заняла 4-е место по юниорам и 6-е место по взрослым атлетам.