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Первый матч 2023 года футболисты «Зенит-Ижевск» проведут против пермского «Амкара»

08:30, 17 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
Первый матч 2023 года футболисты «Зенит-Ижевск» проведут против пермского «Амкара»
08:30, 17 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
273
0
#Зенит\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
273
0

Товарищеская встреча состоится 21 февраля в Перми.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты ижевского «Зенита» начинают подготовку к весенней серии игр сезона 2022-2023 годов. Клуб поделился планами на ближайшие недели на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В начале февраля игроки должны пройти углубленное медицинское обследование, затем команда начинает учебно-тренировочные сборы в Ижевске.

Первый матч 2023 года ижевские футболисты проведут против пермского «Амкара». Товарищеская встреча состоится 21 февраля в Перми.

С 27 февраля по 22 марта для команды запланирован второй тренировочный сбор, который пройдет в Краснодарском крае на базе спортивного комплекса «Гигант» в Крымске. Зенитовцы сыграют 6 контрольных матчей, информация о соперниках, датах и времени проведения игр будет сообщена дополнительно.

Началом весенней серии игр в рамках Первенства России для ижевчан станет выездной матч против лидера чемпионата — футбольного клуба «Тюмень», встреча намечена на 2 апреля. 

08:30, 17 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
273
0
#Зенит\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол