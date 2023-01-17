Первый матч 2023 года футболисты «Зенит-Ижевск» проведут против пермского «Амкара»

Ижевск. Удмуртия. Футболисты ижевского «Зенита» начинают подготовку к весенней серии игр сезона 2022-2023 годов. Клуб поделился планами на ближайшие недели на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В начале февраля игроки должны пройти углубленное медицинское обследование, затем команда начинает учебно-тренировочные сборы в Ижевске.

Первый матч 2023 года ижевские футболисты проведут против пермского «Амкара». Товарищеская встреча состоится 21 февраля в Перми.

С 27 февраля по 22 марта для команды запланирован второй тренировочный сбор, который пройдет в Краснодарском крае на базе спортивного комплекса «Гигант» в Крымске. Зенитовцы сыграют 6 контрольных матчей, информация о соперниках, датах и времени проведения игр будет сообщена дополнительно.

Началом весенней серии игр в рамках Первенства России для ижевчан станет выездной матч против лидера чемпионата — футбольного клуба «Тюмень», встреча намечена на 2 апреля.