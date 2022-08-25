В Удмуртии озвучили проблемы развития футбола в республике

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла стратегическая сессия «Развитие футбола в Удмуртской Республике: реалии, перспективы, новые возможности». В зале заседаний правительства региона встретились чиновники, эксперты и болельщики для того, чтобы обсудить и проблемы отрасли.

Член совета Федерации футбола Удмуртии Александр Ситников во время своего доклада подчеркнул, что в сфере есть следующие проблемы:

- недостаточность внебюджетного финансирования на всех направлениях развития футбола;

- в виду климатических особенностей региона невозможно проведение соревнований в осенне-зимний сезон в полном объёме;

- большинство сельских районов не принимают участие в официальных республиканских соревнованиях, несмотря на наличие недавно построенных у себя стадионов;

- отсутствие массовости в соревнованиях «Кожаный мяч» и «Мини-футбол в школу».

Другой член совета Федерации футбола Удмуртии Александр Сунцов в качестве одного из возможных вариантов решения малой заинтересованности молодёжи презентовал новый всероссийский проект «Футбол в школе». Его разработал Российский футбольный союз с целью привлечения детей и подростков в «самый популярный спорт в мире». В рамках проекта предлагается проводить часть уроков физкультуры в общеобразовательных школах на основе футбола, проводить соревнования среди «обычных» школ, исключая спортивные и спец-классы. В свою очередь федеральный центр окажет поддержку инвентарём, методиками, обучением учителей и поощрением лучших.

Директор школы олимпийского резерва «Футбольный клуб "Зенит-Ижевск"» Антон Самойлов обозначил две основные проблемы, стоящие перед учреждением: низкая вовлечённость детей школьного возраста в занятия футболом вне спортивных школ; отсутствие условий для полноценного круглогодичного тренировочного процесса. Одним из решений первой проблемы может стать внедрение упомянутого выше проекта «Футбол в школе». Для решения второй — Ижевску необходим крытый футбольный манеж.

Директор ФК «Зенит-Ижевск Алексей Ширяев напомнил, что в 2023 году клубу исполнится 100 лет. Самым «весомым» на данный момент достижением является обладание Кубком РСФСР в 1988 году. В преддверии векового юбилея «Зенит-Ижевск» ставит перед собой основные цели:

- вернуть футбольные традиции;

- создать условия для успешного выступления команды;

- создать боеспособный коллектив;

- привлекать перспективных игроков из школы олимпийского резерва по футболу для их профессионального роста;

- стабильное выступление команды и занятие высоких мест в турнирной таблице;

- повышение в классе (выход в ФНЛ).

Отметим, что на данный момент 17 из 25 игроков команды являются воспитанниками ижевской школы футбола. От 4 до 6 человек из школы олимпийского резерва привлекаются к тренировочному процессу основной команды.

«К сожалению, бюджетное финансирование клуба по сравнению с теми годами, когда клуб занимал высокие места, только сокращается», — отметил Алексей Ширяев.

По его словам, в 2016 году бюджет клуба составил 64,7 млн рублей, команда тогда заняла второе место в турнире. В 2022 году бюджет клуба — 45,2 млн рублей.

«Футбольная лига постоянно видоизменяет регламент, выносит новые условия для участия команд, поэтому все расходы в основном идут на зарплату, налоги, заявочный взнос в лигу, на сборы команд за пределами Удмуртии, аренду спортсооружений. Клуб не имеет своих полей. И расходы на проведение выездных и домашних матчей», — рассказал Ширяев.

Также ему поступил вопрос из зала: «Почему клуб устраивает матчи в дневное время, когда основная масса болельщиков ещё на работе?». Алексей Ширяев ответил, что на данный момент для клуба это тоже «больная тема».

«Ни стадион «Зенит», ни стадион «Купол» не имеют соответствующего сертификата для проведения матча в вечернее время. Они не оборудованы необходимым освещением для этого. Нам просто запрещено. Если мы ставим матчи чуть позже, лига начинает нас корректировать. И мы играем в это время», — рассказал директор ФК «Зенит-Ижевск».