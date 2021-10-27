«Ижсталь» всухую проиграла последнюю выездную игру

Для хоккеистов это восьмое поражение подряд.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейная команда «Химик» из Воскресенска разгромила «Ижсталь». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров» на своей странице в «ВКонтакте».

Последняя игра на выезде в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового пути состоялась вечером 26 октября. Для ижевских хоккеистов она прошла не в лучшую сторону, они потерпели 8 поражение подряд.

В первом периоде Талалуев и Пономарев забили 2 шайбы в ворота ижевчан. Во время второго периода еще один гол своей команде принес Круженков.

За время матча ижсталевцы совершили 53 броска, 34 из которых были в створ, выиграли 32 вбрасывания и получили 12 штрафов. Их вновь преследует невезение в атаке. Хоккеисты нанесли больше бросков по воротам, чем соперник, но ни один из них не влетел в створ.

Во время послематчевой конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин рассаказал, что команда хорошо двигалась, навязывала борьбу, но игру, которую хотелось бы видеть, ребята показали только в 3 периоде, и отчасти во 2.

«Скажу, что ребята хорошо разыгрывали, угроза воротам была, но опять же нам не хватает где-то помехи, где-то подправления, игры на добивании… Будем работать, потому что останавливаться нельзя. Голову пеплом не будем посыпать. Мы видим, куда и с кем мы движемся. В нашей ситуации важны просто терпение и работа. Кровью и потом добывать очки, вытаскивать матчи», — прокомментировал Рамиль Сайфуллин.