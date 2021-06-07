В День города ижевчане смогут выйти на ринг и посетить спортивные мастер-классы

Горожане окунутся в мир спорта и здорового образа жизни.

Ижевск. Удмуртия. На набережной Ижевска в День города пройдут спортивные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

12 июня с 11:00 до 18:00 горожане смогут освоить новые виды спорта и просто посмотреть состязания.

На ринг выйдут лучшие спортсмены Ижевска и Удмуртии и проведут показательные бои. Болельщиков ожидают турниры по дзюдо, вольной борьбе и смешанному боевому единоборству ММА. Между поединками выступят очаровательные гимнастки, чирлидеры и представители фитнес-аэробики.

Мастер-классы проведут мастера спорта России, мастера спорта международного класса и чемпионы Мира и Европы. Тренинги пройдут по самым разным направлениям в фитнес индустрии: йога, зумба, бути-йога, комплекс «здоровая спина», джампинг-прыжки на батутах. А также федерации по различным видам спорта Удмуртской Республики представят такие виды спорта как кикбоксинг, ушу и каратэ-сётокан.

Ижевчане узнают и смогут попробовать себя в новых видах спорта, таких как бендрестлинг, хобби-хорсинг и панна-футбол, а также поучаствовать в семейных турнирах по бадминтону и дзюдо.

Главным событием дня станет первый открытый турнир по брейкингу «ИжЗаДвиж». На него приглашены лучшие представители этого направления со всех городов России: Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Москвы, Перми, Ростова, Новосибирска, Красноярска, Сочи, Санкт-Петербурга, Томска, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани.

Справка:

Бендрестлинг - новый вид спорта, в котором 2 участника, стоя напротив друг друга, держатся руками за 2 петли и пытаются вывести соперника из равновесия.

Хоббихорсинг - спортивное движение, где человек изображает езду на игрушечной лошади на палке.

Панна-футбол - вид уличного футбола между двумя игроками, в котором намного ценнее закинуть мяч через ноги соперника, чем забить гол. В основном в игре учитываются умения контролировать мяч и исполнять разнообразные трюки.