Конный биатлон пройдет в Удмуртии 29 мая

Соревнования примет деревня Сюрногурт.

Дебесы. Удмуртия. В деревне Сюрногурт Дебесского района Удмуртии пройдет III межрегиональный фестиваль «Конный биатлон на Сибирском тракте». Об этом сообщают организаторы. Гостей ждут скачки, джигитовка, испытания вятских лошадей на доставку груза, дискотека.

Основные состязания пройдут 29 мая. В 11:00 состоится открытие фестиваля и межрегиональной выставки «Золотая Вятка-2021».

С 11:30 до 13:00 запланирован старт участников Конного биатлона.

С 14:00 до 15:00 – костюмированная езда под музыку.

В 15:30 стартуют скачки на лошадях вятской породы, дистанция 1 км, следом за ними, в 15:45, участники проедут на лошадях 2 км.

В 21:00 начнутся показательные выступления, джигитовка и концерт казачьего хора Глазова.

В 22:00 выступит ансамбль «Шудбур».

В 23:00 начнется этнодискотека, а в полночь ее продолжит дискотека. Закончится праздник в 02:00.

Не менее интересным будет для любителей жеребцов 30 мая.

В 10:00 будут приветствовать участников выставки лошадей вятской породы.

В 10:30 начнутся ринги, а в 14:00 - испытания по доставке грузов рысью.

В 15:00 – концерт «Золотая Вятка».

Итоги VI межрегиональной выставки подведут в 16:30.