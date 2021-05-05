«Ижсталь» договорилась о сотрудничестве с нижнекамским «Нефтехимиком»

Ранее команды имели опыт взаимодействия в сезоне 2012/2013 годов.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» договорился о сотрудничестве с нижнекамским ХК «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

По словам директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова, договор заключён на три года и рассчитан на выявление молодых хоккейных талантов: как в Удмуртии, так и на северо-востоке Татарстана. Клубы займутся профессиональным ростом игроков и продвижением их в российский и мировой хоккей. Также Ларинов отметил, что клубы в 1990-х годах обменивались воспитанниками: в составе «Нефтехимика» играли выходцы из «Ижстали». Некоторые другие ижевские хоккеисты ныне играют в МКХ «Реактор». У нижнекамского клуба есть воспитанники, которые не могут играть в «Реакторе» из-за возрастных ограничений, однако их можно будет отправить в «Ижсталь», где они получат необходимый опыт и возможность профессионально вырасти.

Исполнительный директор ХК «Ижсталь» Евгений Лойферман, в свою очередь, заявил, что договор позволит заняться долгосрочным развитием обоих клубов. Сотрудничество двух команд охватит «всю хоккейную вертикаль». Талантливые игроки из Удмуртии и Татарстана смогут открыть для себя новые перспективы для профессионального роста. Также Лойферман отметил: близость городов позволяет в случае необходимости быстро произвести ротацию игроков.