Главным по спорту и молодёжной политике в Ижевске назначили Андрея Васюкова

Он возглавит соответствующее управление администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Андрей Васюков занял пост начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что бывший начальник управления Константин Васильев покинул свой пост в связи с переездом в Ханты-Мансийск, где он войдёт в руководство Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва.

Наша справка:

Андрей Васюков родился 2 января 1976 года в Ижевске.

В 2010 году окончил Восточно-Европейский институт города Ижевска по специальности «Менеджмент организации». В 2016 году получил степень бакалавра в Чайковском государственном институте физической культуры по направлению «Спортивный менеджмент» и в 2018 году степень магистра в Удмуртском государственном университете по направлению «Экономика спорта и маркетинг».

До 2010 года работал в коммерческих организациях. С 2010 года занимал руководящие должности в спортивных учреждениях города Ижевска - «ДЮСШ № 9» и ДОД «Нефтяник».

В 2020-2021 годах – директор Спортивной школы олимпийского резерва «Юный Динамовец».