Детской школе «БелкамМОТОспорт» в Удмуртии исполнилось 20 лет

Сейчас в Удмуртии действуют семь филиалов школы: в Глазове, Игре, Якшур-Бодье, Воткинске, Каракулино, Хохряках и Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии весны на ижевском стадионе «Зенит» состоялся уже традиционный фестиваль технических видов спорта ICE UDM RACE.

В нем приняли участие более 100 гонщиков из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Самарской области. Участники соревновались в нескольких видах гонок на ледовой трассе. Уже третий год подряд в соревновании принимали участие воспитанники детской школы «БелкамМОТОспорт», учредителем которой является АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входящее в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева).

В 2021 году школа будет отмечать свое 20-летие, и этот серьезный юбилей школа встречает с новым руководителем - директором Ассоциации развития технических видов спорта Удмуртской Республики Егором Макаровым. В прошлом году для «БелкамМОТОспорта» произошло еще одно важное событие – объединение со спортивно-техническим центром «Автомобилист», которое состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве и содействии в популяризации мотоциклетного спорта в Удмуртии. Это соглашение было заключено для развития мотоспорта в республике и для подготовки и повышения результативности выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня.

Сейчас в Удмуртии действуют семь филиалов школы «БелкамМОТОспорт»: в Глазове, Игре, Якшур-Бодье, Воткинске, Каракулино, Хохряках и Ижевске, в них занимается около 100 детей, в эксплуатации находится порядка 60 мотоциклов.

Среди воспитанников школы есть призеры и победители первенств России по мотоспорту. Например, чемпион мира по спидвею 2020 года, мастер спорта России международного класса Динар Валеев и 11-кратный чемпион России по мотокроссу, мастер спорта России Тимур Муратов.

Вот и на фестивале ICE UDM RACE почти все призовые места в мотогонках MX SPEEDWAY достались спортсменам «БелкамМОТОспорта»: в классе MX 125 золото у Платона Мельникова, серебро и бронза у ижевчан Даниила Авдеева и Егора Маргасова. В классе МХ 85 серебро завоевал Богдан Байкузин, бронзу - Матвей Тычинин. Еще одно золото и серебро в классе МХ 65 у Даниила Пономарева и Анатолия Масленникова.

Планами «БелкамМОТОспорта» на юбилейный год поделился новый руководитель школы Егор Макаров: «Задумок много, в апреле мы открываем школу для подготовки тренерского состава, переподготовку и повышение квалификации в ней начнут проходить наши тренеры. Лето будет очень насыщенным: дети отправятся на настоящие учебно-тренировочные сборы, ну и, конечно, самое главное - будут принимать участие в различных гонках и соревнованиях: в Глазове, Каракулино, Хохряках и Ижевске. Также сейчас мы совместно с «Автомобилистом» активно готовим новую команду для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа».

Подробнее о том, как в школе готовят будущих чемпионов, рассказал тренер «БелкамМОТОспорт» с 15-летним стажем Иван Нелюбин: «Детей к нам приводят обычно в 8-9 лет, но чем раньше ребенок начнет заниматься, тем лучше будут результаты на соревнованиях. Если подросток 13 лет захочет начать заниматься мотоспортом «с нуля» - в гонках он уже вряд ли победит, это по моим наблюдениям. Все наши чемпионы садились на мотоциклы чуть ли не с 4-5 лет. Поэтому наши воспитанники отлично физически развиты, очень упорные и могут быстро среагировать в любой нештатной ситуации. Кроме того, у нас дети сами должны научиться ухаживать за техникой и чинить ее при необходимости, а это требует большого терпения и смекалки. Девочки у нас в школе тоже есть, пока немного, но, будем надеяться, что скоро их будет больше».

Занятия в школе «БелкамМОТОспорт» бесплатные, благодаря тому, что школе помогает АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова, и эта помощь действительно важна, поскольку мотоспорт – увлечение достаточно дорогое, начиная от самих мотоциклов, заканчивая экипировкой и участием в соревнованиях.

АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова уделяет особое внимание развитию массового спорта в Удмуртии. Компания реализует множество программ, направленных на сохранение здоровья подрастающего поколения, пропаганду массовых видов спорта, популяризацию здорового образа жизни. При поддержке благотворительного фонда «САФМАР», нефтяных компаний «Нефтиса» и «Белкамнефть» в республике строятся и ремонтируются спортивные объекты, укрепляется материально-техническая база детско-юношеских спортивных школ.