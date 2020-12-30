Алексей Ширяев станет новым директором футбольного клуба «Зенит-Ижевск»

Ранее этот пост занимал Дмитрий Кайгородов.

Ижевск. Удмуртия. В футбольном клубе «Зенит-Ижевск» сменится директор. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Александра Варшавского, на этот пост назначен Алексей Ширяева. Он бывший профессиональный футболист, много лет проработавший в школе футбола и клубе.

Контракт с ним заключен на 1 год. К исполнению обязанностей Ширяев приступит с 1 января 2021 года.

Напомним, что ранее попечительский совет «Зенит-Ижевска» решил не продлевать договор с Дмитрием Кайгородовым из-за неудовлетворительных итогов работы. Сам Кайгородов назвал эту информацию вбросом. Срок его полномочий истекает 31 декабря.

«Зенит-Ижевск» является участником ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. В своей группе команда занимает 13 место из 15, имея 8 очков в активе.