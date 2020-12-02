Директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск» назвал «вбросом» информацию о своём уходе

Решение попечительского совета он назвал неправомочным.

Ижевск. Удмуртия. Директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Дмитрий Кайгородов опроверг информацию о своём уходе с поста. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кайгородова, 25 ноября состоялось заседание попечительского совета клуба, в котором приняли участие только 3 из 5 его членов. На заседании был зачитан доклад о спортивной деятельности команды в текущем году, других вопросов не поднималось. Результаты команды в осенней части сезона 2020/2021 были признаны неудовлетворительными.

«Члены совета зафиксировали этот факт голосованием. Вместе с тем, в соответствии с уставом организации попечительский совет не правомочен принимать такие решения. Это исключительная компетенция учредителя и директора. Таким образом, решения принятые на совете, как минимум не правомочны, в лучшем случае могут носить лишь рекомендательный характер для Учредителя. Более того, участвующие в заседании совета лица, не являются специалистами в футболе», — отметил Кайгородов.

Он также сообщил, что информация о решении не продлять контракт с директором не соответствует действительности, так как рассматривался лишь вопрос спортивной составляющей. Кайгородов добавил, что с 2018 года назначение на должность директора клуба согласовывалось и принималось на уровне первого заместителя председателя правительства Удмуртии.

«В настоящий момент я продолжаю работать в качестве директора клуба. На основании вышеизложенного, считаю что информация, изложенная на официальном сайте Минспорта УР и распространенная в региональных СМИ, поспешная, не соответствует действительности», — сказал руководитель клуба.

Напомним, что ИА «Сусанин» писал об уходе Дмитрия Кайгородова 1 декабря 2020 года, основываясь на информации, предоставленной на официальном сайте Минспорта республики.