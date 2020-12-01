Дмитрий Кайгородов покинет пост директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск»

Контракт с ним решено не продлевать из-за плохих итогов работы.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» решил не продлевать контракт с директором Дмитрием Кайгородовым. Как сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии, такое решение было принято на заседании попечительского совета АНО «ФК "Зенит-Ижевск"».

«Члены совета федерации футбола Удмуртии подвели итоги деятельности АНО «ФК «Зенит-Ижевск» за 2020 год. По итогам заседания было принято решение не продлевать контракт с Дмитрием Кайгородовым в связи с неудовлетворительными итогами работы. Срок текущего контракта истекает 31 декабря 2020 года», — сообщили в министерстве.

Напомним, Дмитрий Кайгородов возглавлял пост директора ФК «Зенит-Ижевск» с 2018 года. За два года его работы клубу не удалось подняться выше 7 места в турнирной таблице. 2020 календарный год ижевская команда завершила на 12-м месте. В 15 матчах футболисты потерпели 11 поражений (два технических из-за вспышки коронавируса), 2 победы и 2 ничьи.

В пресс-службе Минспорта Удмуртии отметили, что новая кандидатура на пост директора пока не известна. Также напомним, что в конце сентября «Зенит-Ижевск» расторг контракт с главным тренером Сергеем Емельяновым.