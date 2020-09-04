Капремонт стадиона «Локомотив» начался в Ижевске

Этой осенью завершится первый этап.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска начался капремонт стадиона «Локомотив». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Работы пройдут в три этапа. На первом будет построено футбольное поле с искусственным газоном 90 на 60 метров, появятся 6 беговых дорожек и 100-метровая полоса препятствий. Завершить работы планируется этой осенью.

На втором этапе появится освещение и трибуна на 500 мест. В планах - строительство быстровозводимого ФОКа и замена хоккейной коробки. Третий этап предполагает ремонт административно-бытового корпуса, гаража и строительство универсальной игровой площадки.

Напомним, что общая стоимость работ составит 100 млн рублей. Стадион был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился.