Реконструкция стадиона «Локомотив» в Ижевске обойдётся в 100 млн рублей

Первый этап планируют завершить осенью 2020 года.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнётся реконструкция стадиона «Локомотив», построенного в 1970 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Реновация пройдёт в три этапа. Общая стоимость работ составит 100 млн рублей, на первых двух этапах — по 30 млн рублей. Проектная документация уже разработана. Экспертиза дала положительную оценку по первому шагу. Рабочие приступят к делу после поступления средств в рамках благотворительной помощи от РЖД. Первый этап планируется завершить осенью 2020 года.

«На первом этапе реконструкции будут приведены в порядок футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий – для проведения военно-патриотической работы с детьми и подростками. Предстоит демонтировать трибуны», — рассказал глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин.

На втором этапе планируется построить две спортивные площадки, трибуны на 500 мест, хоккейную коробку, а также освещение стадиона. На третьем - ремонт административно-бытового корпуса, гаража и строительство универсальной игровой площадки.

«С момента строительства «Локомотива» капитального ремонта здесь не было. И я понимаю запрос людей, которые ко мне обращались. Сегодня дело сдвинулось. Я еще раз напоминаю, что все объекты, вопросы инфраструктуры и наполнения этого стадиона обязательно должны обсуждаться с жителями района, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также республиканскому Минспорту поручили продумать варианты строительства крытых многофункциональных залов.

Напомним, что с состояние стадиона и слухи о продаже его частнику вызывало беспокойство у жителей Ленинского района. Об этом они рассказали главе Удмуртии Александру Бречалову, который обещал разобраться в ситуации.

Получилось договориться с собственником стадиона — ОАО «РЖД». Объект был выкуплен за счёт средств республиканского бюджета и благотворительной помощи от ОАО «Ижевские электрические сети».