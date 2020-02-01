Биатлон для охотников и рыболовов пройдет в Удмуртии

Состязания запланированы на 14 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 80-летию Госохотинспекции республики пройдет охотничий биатлон. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Принять участие в состязании приглашают коллективы охотников и рыболовов. В составе команды должно быть 4 человека – по одному от каждой возрастной группы (от 18 лет, от 35 лет, от 45 лет и от 55 лет). У каждого участника должен быть охотничий билет.

Дистанцию длиной в 2 км спортсмены должны будут пройти на охотничьих лыжах. Стрельба на огневом рубеже ведется из гладгоствольного не автоматического охотничьего оружия с расстояния 50 метров. В зачет идет три выстрела.

Биатлон пройдет 14 марта на стрелковом комплексе «Солнечный». Более подробная информация о соревнованиях – на сайте Минприроды Удмуртии.