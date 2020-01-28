«Ижсталь» одержала победу над «Номадом» в Нур-Султане

Ижевские хоккеисты победили со счётом 3:4.

Нур-Султан. Казахстан. Волевую победу одержали хоккеисты клуба «Ижсталь» на выездном матче против нур-султанского «Номада». До этого матч дважды переносился. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Усталость «сталеваров» от внеплановых переездов вылилась в две пропущенные шайбы уже к шестой минуте первого периода. Это не сломило ижевских хоккеистов, и во втором периоде им удалось изменить ситуацию.

На 23 минуте шайбу в ворота хозяев забросил Максим Мельников, следом за ним отличились Антон Кочуров и Александр Яремчук, доведя счёт до 2:3. «Номад» сменил вратаря и в основное время «сталевары» не смогли пробить его защиту, в отличие от «кочевников», которым удалось сравнять счёт на 41 минуте встречи.

В конце матча у хозяев появился шанс вырвать победу, когда ижсталевцы остались на льду в меньшинстве, но самоотверженная игра ижевских хоккеистов оставила счёт на табло без изменений. Уже в овертайме игрок «Ижстали» Константин Рыжов оформил победу своей команде, забросив шайбу с передачи Антона Кочурова.

«Очень долго ждали этого матча, пришлось даже два раза сюда возвращаться. Пришлось всё это перетерпеть, но ребята молодцы. Хороший матч. Ключевым моментом в игре, наверное, был отрезок «три на пять» в конце третьего периода. Мы выстояли, и хоккейный бог нас вознаградил победой в овертайме. Всю команду и болельщиков "Ижстали" с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.

Напомним, что матч с «Номадом» переносили два раза из-за отсутствия у «Ижстали» спортивной формы.