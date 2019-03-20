Состязания состоятся в спорткомплексе «Чекерил».

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские соревнования по сноуборду пройдут в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, состязания состоятся в спорткомплексе «Чекерил».

Участникам предстоит показать себя в параллельном слалом-гиганте, параллельном слаломе, сноуборд-кроссе. На старты выйдут около 80 спортсменов 14 лет и младше из 8 регионов страны. Удмуртию представят 20 юных атлетов.

Состязания начнутся в пятницу, 22 марта, награждение состоится в воскресенье, 24 марта, в 13:30.