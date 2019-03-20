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Всероссийские соревнования по сноуборду пройдут в Ижевске

12:35, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
12:35, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
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#дети\n#спорт\n#Ижевск\n#Чекерил\n#Удмуртия\n#сноубординг
Фото: pxhere.com
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Состязания состоятся в спорткомплексе «Чекерил».

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские соревнования по сноуборду пройдут в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, состязания состоятся в спорткомплексе «Чекерил».

Участникам предстоит показать себя в параллельном слалом-гиганте, параллельном слаломе, сноуборд-кроссе. На старты выйдут около 80 спортсменов 14 лет и младше из 8 регионов страны. Удмуртию представят 20 юных атлетов.

Состязания начнутся в пятницу, 22 марта, награждение состоится в воскресенье, 24 марта, в 13:30.

12:35, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
194
0
#дети\n#спорт\n#Ижевск\n#Чекерил\n#Удмуртия\n#сноубординг

 

 

 


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