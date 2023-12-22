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Сноубордистка из Удмуртии взяла золото на «Кубке Чекерила»

10:11, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Сноубордистка из Удмуртии взяла золото на «Кубке Чекерила»
10:11, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
48
0
#соревнования\n#сноубординг\n#Чекерил\n#Россия\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Ян Аллегре)
48
0

Николь Захарова завоевала медаль в параллельном слаломе.

Ижевск. Удмуртия. Сноубордистка из Удмуртии взяла золото на «Кубке Чекерила». Турнир проходил в рамках всероссийских соревнований по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

На турнире выступили 11-12-летние спортсмены из 17 регионов страны.

Воспитанница спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду, основанной на базе «Чекерила», Николь Захарова завоевала золото в параллельном слаломе.

Кроме того, в основной части соревнований приняли участие рекордное количество спортсменов – 217 человек.

 

10:11, 22 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
48
0
#соревнования\n#сноубординг\n#Чекерил\n#Россия\n#Удмуртия