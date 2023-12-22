Николь Захарова завоевала медаль в параллельном слаломе.
Ижевск. Удмуртия. Сноубордистка из Удмуртии взяла золото на «Кубке Чекерила». Турнир проходил в рамках всероссийских соревнований по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
На турнире выступили 11-12-летние спортсмены из 17 регионов страны.
Воспитанница спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду, основанной на базе «Чекерила», Николь Захарова завоевала золото в параллельном слаломе.
Кроме того, в основной части соревнований приняли участие рекордное количество спортсменов – 217 человек.