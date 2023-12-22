Ижевск. Удмуртия. Сноубордистка из Удмуртии взяла золото на «Кубке Чекерила». Турнир проходил в рамках всероссийских соревнований по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

На турнире выступили 11-12-летние спортсмены из 17 регионов страны.

Воспитанница спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду, основанной на базе «Чекерила», Николь Захарова завоевала золото в параллельном слаломе.

Кроме того, в основной части соревнований приняли участие рекордное количество спортсменов – 217 человек.