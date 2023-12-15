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На Чекериле в Удмуртии пройдёт второй этап кубка России по сноуборду

10:00, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
На Чекериле в Удмуртии пройдёт второй этап кубка России по сноуборду
10:00, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Чекерил\n#соревнования\n#сноубординг\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Свен Пик)
27
0

Соревнования состоятся с 17 по 21 декабря.

Ижевск. Удмуртия. На спорткомплексе «Чекерил» в Ижевске пройдёт второй этап кубка России по сноуборду (0+). Соревнования пройдут с 17 по 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба АУ Удмуртии СК «Чекерил».

17 декабря пройдёт комиссия по приёму заявок, 18 декабря официальная тренировка, 19 декабря соревнования параллельный слалом-гигант (финалы в 12:20), 20 декабря соревнования параллельный слалом (финалы по согласованию), 21 декабря — день отъезда команд.

Отметим, что горнолыжный сезон СК «Чекерил» откроет 16 декабря. Буду подготовлены склоны для любителей сноуборда и горных лыж, трассы для беговых лыж на 1, 2 и 3 километра, в скором времени откроют трассу для тюбингов. 

10:00, 15 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Чекерил\n#соревнования\n#сноубординг\n#Удмуртия