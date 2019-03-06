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Максим Шевченко возглавил женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска

10:25, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
10:25, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: vk.com/zenitizh
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Ранее наставник работал в академии алма-атинского клуба «Кайрат».

Ижевск. Удмуртия. Максим Шевченко возглавил женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска, выступающий в элитном российском дивизионе – Высшей лиге. Ранее наставник работал в академии алма-атинского клуба «Кайрат», а также во втором дивизионе Казахстана с командой «Рузаевка».

«Пост главного тренера займет Максим Шевченко – это казахстанский специалист. Он приехал к нам из команды «Кайрат» Алма-Ата. Он работал в мужском футболе, в женском - будет дебют Шевченко. Надеюсь, что он очень быстро найдет общий язык с футболистками и тренерским штабом, а его богатый в прошлом опыт футболиста и тренера поможет нашей команде стать крепким орешком в высшем дивизионе», - сказал на пресс-конференции директор «Торпедо» Дмитрий Кайгородов.

В свою очередь Шевченко отметил, что у женского футбола в целом немного другая специфика, однако с адаптацией проблем возникнуть не должно. По словам Шевченко, он косвенно знаком с составом играющих в Высшей лиге команд.

«В целом, что увидел здесь – неплохая наработанная база, была проделана хорошая работа, есть от чего оттолкнуться, есть определенный костяк, с которым можно работать», - сказал Шевченко.

Наставник также отметил, что в предстоящем сезоне «Торпедо» предстанет боеспособным коллективом, «который по возможности будет грозой для соперников».

«Думаю, в этом году мы должны набирать очки», - резюмировал Шевченко.

Отметим, что сезон команда начнет 14 апреля выездной игрой с клубом «Рязань-ВДВ», 20 апреля отправится в Москву на встречу с ЦСКА и закончит серию гостевых игр матчем с пермской «Звездой-2005», который состоится 26 апреля.

Первые домашние игры «Торпедо» проведет 2 и 9 мая. Соперниками станут команды «Чертаново» и «Енисей».

Ранее в ижевское «Торпедо» перешли игроки «Уфы» и «Локомотива».

Для справки:

Максим Шевченко воспитанник алматинской школы футбола начал свой футбольный путь в 1997, подписав контракт с российским «КАМАЗ-Чаллы». Дебютировал в российской Премьер-лиге в 17 лет в матче против московского «Динамо». В итоге провел за клуб 37 матчей и забил 5 голов.

В России выступал за «Нефтехимк», «Черноморцец», «Носту», «Ладу». В 2003 вернулся в Казахстан и перешел в стан костанайского «Тобола», в дальнейшем выступал за талдыкорганский «Жетысу», карагандинский «Шахтер», петропавловский «Есиль-Богатырь», алматинский «Кайрат» и команду из Алматинской области – «Иле-Саулет».

Также вызывался в Национальную сборную Казахстана, за которую, в общей сложности, провел 11 игр и забил 3 гола.

Завершив карьеру игрока в возрасте 30 лет, Шевченко вошел в тренерский штаб «Иле-Саулета». После чего устроился в академию «Кайрата», а в декабре 2014 года возглавил дублирующий состав. В 2016 году привел команду к чемпионству во Второй лиге. В конце 2017 года покинул клуб.

В прошлом сезоне Максим Шевченко возглавлял клуб Второй лиги – «Рузаевка», который по итогам сезона занял 9-е место в турнирной таблице.

10:25, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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