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В Ижевске состоится гонка по картингу на льду

11:40, 22 февраля, 2019
11:40, 22 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#гонки
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Проход для зрителей бесплатный.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 марта на стадионе «Зенит» пройдет гонка по картингу на шипах. Трасса пройдет прямо по льду катка. Шипы на картах необходимы, чтобы круче входить в поворот и крепче цепляться за скользкую дорогу.

Чтобы поучаствовать в экстремальном мероприятии в столицу Удмуртии съедутся профессионалы из соседних городов и регионов. Гонка пройдет в 4 классах, самым маленьким водителям всего по 6 лет.

Быстрейших участников ждут хорошие призы и подарки.

Зрителей также ожидают сюрпризы: среди них разыграют бытовую технику, гироскутер от GYRO-Izhevsk и другие подарки от спонсоров мероприятия. Кроме того, для всех прекрасных дам в их день организаторы подготовили сюрприз. Вход для всех желающих бесплатный.

Каждый зритель сможет насладиться зрелищной гонкой на «Зените» 8 марта с 11:00.

«Проводим зиму и встретим весну ярко и весело!» - приглашают организаторы.

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11:40, 22 февраля, 2019
100
0
#спорт\n#Ижевск\n#гонки

 

 

 


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