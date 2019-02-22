В Ижевске состоится гонка по картингу на льду

Проход для зрителей бесплатный.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 марта на стадионе «Зенит» пройдет гонка по картингу на шипах. Трасса пройдет прямо по льду катка. Шипы на картах необходимы, чтобы круче входить в поворот и крепче цепляться за скользкую дорогу.

Чтобы поучаствовать в экстремальном мероприятии в столицу Удмуртии съедутся профессионалы из соседних городов и регионов. Гонка пройдет в 4 классах, самым маленьким водителям всего по 6 лет.

Быстрейших участников ждут хорошие призы и подарки.

Зрителей также ожидают сюрпризы: среди них разыграют бытовую технику, гироскутер от GYRO-Izhevsk и другие подарки от спонсоров мероприятия. Кроме того, для всех прекрасных дам в их день организаторы подготовили сюрприз. Вход для всех желающих бесплатный.

Каждый зритель сможет насладиться зрелищной гонкой на «Зените» 8 марта с 11:00.

«Проводим зиму и встретим весну ярко и весело!» - приглашают организаторы.



