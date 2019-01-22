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«Ижсталь» на домашнем льду уступила «Соколу»

08:30, 22 января, 2019
08:30, 22 января, 2019
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Красноярск\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» на домашнем льду уступил красноярскому «Соколу». Очередной матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, завершился со счетом 2:1 в пользу гостевого коллектива.

Соперники «сталеваров» отличились по разу в первом и втором периодах. Результативными бросками отметились Денис Шураков и Максим Мальцев. У «Ижстали» в третьем периоде ворота «Сокола» поразил Алексей Баженов. Финальный навал на ворота красноярцев ижевчане организовать не смогли.

«Хотел бы свою команду поблагодарить за то, что играла до конца, старалась. Но в этот раз соперник был сильнее, удачливее, а от нас, к сожалению, удача отвернулась. У нас предыдущая игра много сил отняла и психологических, и физических», - заявил после игры наставник «сталеваров» Игорь Кропотин.

На данный момент «Ижсталь» находится на промежуточном 27 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды 29 очков после 42 сыгранных матчей.

08:30, 22 января, 2019
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Красноярск\n#Удмуртия

 

 

 


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