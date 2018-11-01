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Спортсмены «Ижстали» стали призерами городских соревнований

10:20, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
10:20, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижсталь\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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﻿Команда заняла третье место в соревнованиях по ГТО.

Ижевск. Удмуртия. Команда завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») заняла третье место в соревнованиях по многоборью ГТО в рамках спартакиады трудовых коллективов Ижевска.

Команда состояла из четырех мужчин и двух женщин. Каждый должен был пробежать 60 метров, прыгнуть с места, подтянуться на турнике, выполнить различные упражнения.

Сразу два ижсталевца показали лучший результат в беге на 60 метров: Артем Драченников и Артур Хамидуллин. Последний, а также Дмитрий Стаценко прыгнули дальше всех с места. Больше всех (25 раз) подтянулся на турнике Иван Перевозчиков. Поддержали своих коллег и девушки: Ирина Шакирьянова и Ксения Лобастова, показали хорошие результаты в силовых упражнениях и беге. По сумме набранных баллов каждым участником команда завода стала бронзовым призером соревнований.

Тем временем завершился предпоследний из 13 видов комплексной спартакиады ПАО «Ижсталь» – турнир по шашкам. В первой группе безоговорочным победителем стала сборная электросталеплавильного цеха и цеха ремонта металлургического оборудования. Второе место – у сборной коммерческой и сбытовой служб, третье – у прокатчиков. Во второй группе наибольшую сумму очков набрали шашисты Ледового дворца «Ижсталь». Вторая ступень пьедестала – у команды цеха калиброванного проката. Замкнули тройку призеров энергетики.

Последний вид спартакиады – боуллинг. От того, как выступят команды в этой дисциплине, зависит окончательное распределение мест в итоговой турнирной таблице.

10:20, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
489
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#Ижсталь\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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