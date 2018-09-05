Гандболистки ижевского «Университета» уступили на выезде «Ростов-Дону»

Встреча завершилась со счетом 36:18.

Ростов-на-Дону. Гандболистки ижевского «Университета» в рамках второго тура женской Суперлиги уступили на выезде «Ростов-Дону». Встреча завершилась со счетом 36:18 в пользу хозяек паркета.

Дончанки с первых минут захватили преимущество, которым владели на протяжении всей игры. К перерыву гандболистки из Ростова вели с двукратным преимуществом 21:10, а к финальному свистку еще больше увеличили отрыв от ижевчанок.

«Поздравляю «Ростов-Дон» с двумя набранными очками. Хочу извиниться, что мы не показали качественную и хорошую игру. Допустили много ошибок. Слишком вы быстрые, мощные. Но для нас это хороший опыт. В начале сезона мы не ездили турниры, не было практики, теперь вкатываемся в чемпионат», - сказал после игры наставник «студенток» Роберт Минабутдинов.