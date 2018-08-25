Футболистки «Торпедо» - Ижевск забили свой первый гол в рамках чемпионата России

Сам матч ижевские спортсменки проиграли со счётом 4:1.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский женский футбольный клуб «Торпедо» уступил на своём поле команде из краснодарской «Кубани». Как сообщается в группе клуба «ВКонтакте», матч завершился в пятницу, 24 августа, со счётом 4:1.

Матч проходил в рамках чемпионата России среди команд высшей лиги. Отметим, что забитый ижевчанками мяч явился первым голом «Торпедо» в рамках турнира. Печальную статистику разрушила Наталья Косолапова.

«Радости болельщиков не было предела! Мы это сделали! Долгожданный мяч в сетке соперников! Наташа смогла забить! Она просто молодец. А победы ещё будут. Верим в команду!», - написали болельщики в комментариях группы футбольного клуба.

Следующий матч ижевской команды состоится 10 сентября в Москве. «Торпедо» встретится с «Локомотивом».