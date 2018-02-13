Кто играет в феврале: почему в Удмуртии футбольный сезон стартует зимой

16 февраля в Ижевске состоится первый этап всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

Ижевск. Удмуртия. 16 февраля в Ижевске состоится первый этап всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». На стадион выйдут более 100 юных футболистов из столицы Удмуртии, а также Воткинского, Можгинского, Глазовского, Каракулинского, Сюмсинского, Нылгинского, Глазовского, Балезинского и Красногорского районов. Спортсмены сразятся в двух возрастных категориях - 12-13 и 14-15 лет.

После региональных соревнований команда-победитель отправится на уральский полуфинал и первого марта в Екатеринбурге встретится с соперниками из соседних регионов – Челябинской, Свердловской, Курганской, Кировской, Тюменской областей, Республики Коми и Пермского края. Лучшая сборная по итогам второго тура отправится на финал в Сочи, победители которого получат главный приз – поездку в Лондон, в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».

«Ребята из детских домов откроют футбольный год в Удмуртии и в шестой раз сразятся за кубок Всероссийских соревнований. Наш регион всегда отличается большим количеством участников и этот год не станет исключением. 13 команд заявилось на турнир, и все они будут бороться за победу и выход в полуфинал. Уверен, наступающий спортивный сезон вдохновит детей на новые футбольные подвиги», – отмечает директор «МегаФона» в Удмуртской Республике Валерий Ханжин.

Соревнования проходят по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «Российский Футбольный Союз», Минспорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.

В Удмуртии соорганизатором выступает благотворительный фонд «Благодар», активную поддержку оказывает «Томато-Мобайл», общее руководство осуществляет Минспорта по Удмуртии, а непосредственное проведение тура обеспечивает футбольный клуб «Зенит-Ижевск».

«Мы проводим и другие спортивные мероприятия в течение года, но зимний турнир по футболу остается самым любимым и долгожданным. Видно, как дети развиваются, становятся увереннее в себе, больше стремятся к победе. Кроме того, ребята всегда рады встрече с друзьями из других детских домов, они общаются, делятся новостями, расширяют свой кругозор», – рассказала заместитель директора фонда «Благодар» Тамара Шкелева,.

Начало игры 16 февраля 2018 года в 10:30 на футбольном поле футбольного клуба «Зенит-Ижевск» (Зенитная, 5А). Вход свободный.