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      «Лыжня России» пройдёт в Ижевске в каждом районе города

      11:00, 03 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      11:00, 03 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      253
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
      Фото: Министерство обороны Российской Федерации
      253
      0

      Допуск к участию необходимо получить до 9 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. 10 февраля в Ижевске пройдут мероприятия в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом сообщил начальник управления по физической культуре администрации Ижевска Максим Сорокин.

      В Ижевске соревнования пройдут во всех районах города. Комиссия по допуску участников соревнований будет работать с 5 по 9 февраля с 10:00 до 18:00 в «Центре спортивной подготовки» по адресу: улица Лихвинцева, 68.

      Напомним, что центральный старт «Лыжни России» в Удмуртской Республике в этом году состоится в Можге.

      11:00, 03 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      253
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

       

       

       

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