«Лыжня России» пройдёт в Ижевске в каждом районе города

Допуск к участию необходимо получить до 9 февраля.

Ижевск. Удмуртия. 10 февраля в Ижевске пройдут мероприятия в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом сообщил начальник управления по физической культуре администрации Ижевска Максим Сорокин.

В Ижевске соревнования пройдут во всех районах города. Комиссия по допуску участников соревнований будет работать с 5 по 9 февраля с 10:00 до 18:00 в «Центре спортивной подготовки» по адресу: улица Лихвинцева, 68.

Напомним, что центральный старт «Лыжни России» в Удмуртской Республике в этом году состоится в Можге.