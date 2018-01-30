Центральной площадкой «Лыжни России — 2018» в Удмуртии станет Можга

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка пройдёт 10 февраля.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии 10 февраля пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2018». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Стоит отметить, что центральной площадкой «Лыжни России» в этом году станет Можга. Там состязания состоятся на лыжной базе «Родник».

Кроме того, старты «Лыжни России» пройдут в Ижевске, Можге, Глазове, Воткинске и Сарапуле, а также в большинстве районов Удмуртии. Предполагается, что на старт выйдет более 6,5 тыс. человек. Всего гонки проводятся в 70 регионах России.

Дистанции гонок для участников центрального старта: 5 км (юноши и девушки 2000 года рождения и младше) и 10 км (мужчины и женщины 1999 года рождения и старше). Дистанция VIP-забега — 2018 метров.