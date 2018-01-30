  • $ 56.29 ↑
  • € 69.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Центральной площадкой «Лыжни России — 2018» в Удмуртии станет Можга

      09:00, 30 января, 2018
      Дмитрий Стрелков
      09:00, 30 января, 2018
      Дмитрий Стрелков
      390
      0
      #дети\n#спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#Лыжня России
      Фото: Министерство обороны Российской Федерации
      390
      0

      XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка пройдёт 10 февраля.

      Можга. Удмуртия. В Удмуртии 10 февраля пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2018». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

      Стоит отметить, что центральной площадкой «Лыжни России» в этом году станет Можга. Там состязания состоятся на лыжной базе «Родник».

      Кроме того, старты «Лыжни России» пройдут в Ижевске, Можге, Глазове, Воткинске и Сарапуле, а также в большинстве районов Удмуртии. Предполагается, что на старт выйдет более 6,5 тыс. человек. Всего гонки проводятся в 70 регионах России.

      Дистанции гонок для участников центрального старта: 5 км (юноши и девушки 2000 года рождения и младше) и 10 км (мужчины и женщины 1999 года рождения и старше). Дистанция VIP-забега — 2018 метров.

      09:00, 30 января, 2018
      Дмитрий Стрелков
      390
      0
      #дети\n#спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#Лыжня России

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      18:15, 23 января, 2018
      12501

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      11489
      17:13, 29 января, 2018

      Мужчина устроил смертельную поножовщину в одном из магазинов Ижевска

      6699
      13:30, 23 января, 2018

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      4983
      09:48, 24 января, 2018

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      4795
      11:56, 25 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2410

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      1836
      18:10, 28 января, 2018

      В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

      1657
      17:55, 27 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1556
      14:52, 29 января, 2018

      В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

      1529
      10:40, 28 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      6813

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      2041
      19:24, 26 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1645
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1530
      16:00, 28 января, 2018

      В США телеканал CW переснимет сериал «Зачарованные»

      1528
      11:32, 27 января, 2018

      Мультимедиа

      Кенгуренка Кенни могут увидеть посетители ижевского зоопарка

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      29 января, 2018

      Снос старой пожарной части

      26 января, 2018