В Удмуртии отпразднуют День снега

Центральной площадкой событий станет спортивный комплекс «Чекерил».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые пройдет зимний спортивный праздник «Всероссийский день снега». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Мероприятие состоится в воскресенье, 21 января, сразу в нескольких регионах страны. В Удмуртии праздник принимают Завьяловский, Юкаменский и Алнашский районы.

«Центральной площадкой событий станет спортивный комплекс «Чекерил». В течении всего дня на комплексе будут проходить всевозможные активности, связанные с зимними видами спорта: соревнования по кёрлингу, лыжные эстафеты, веселые старты и многое другое», - отмечается в сообщении.

В Алнашском и Юкаменском районах также будут организованы веселые старты и полосы препятствий для всех желающих.

Наша справка: Всемирный день снега — международный праздник, день зимних видов спорта. Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года. Проходит под девизом «Насладиться, ознакомиться и испытать!».

Инициатором и основателем проведения праздника является Международная федерация лыжного спорта (FIS).