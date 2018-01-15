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      В Удмуртии отпразднуют День снега

      11:09, 15 января, 2018
      11:09, 15 января, 2018
      123
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#зима\n#Завьялово
      Фото: pxhere.com
      123
      0

      Центральной площадкой событий станет спортивный комплекс «Чекерил».

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые пройдет зимний спортивный праздник «Всероссийский день снега». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

      Мероприятие состоится в воскресенье, 21 января, сразу в нескольких регионах страны. В Удмуртии праздник принимают Завьяловский, Юкаменский и Алнашский районы.

      «Центральной площадкой событий станет спортивный комплекс «Чекерил». В течении всего дня на комплексе будут проходить всевозможные активности, связанные с зимними видами спорта: соревнования по кёрлингу, лыжные эстафеты, веселые старты и многое другое», - отмечается в сообщении.

      В Алнашском и Юкаменском районах также будут организованы веселые старты и полосы препятствий для всех желающих.

      Наша справка: Всемирный день снега — международный праздник, день зимних видов спорта. Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года. Проходит под девизом «Насладиться, ознакомиться и испытать!».

      Инициатором и основателем проведения праздника является Международная федерация лыжного спорта (FIS).

      11:09, 15 января, 2018
      123
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Алнаши\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#зима\n#Завьялово

       

       

       

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