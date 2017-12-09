Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова победила в финале мирового Гран-при

Состязания прошли в японской Нагое.

Нагоя. Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выиграла финал взрослого Гран-при в Японии. Как сообщает РЕН ТВ, подопечная Этери Тутберидзе за два проката набрала 223,30 балла.

Второй стала ещё одна россиянка Мария Сотскова, которая получила от судей 216,28 балла. Бронзу завоевала канадка Кейтлин Осмонд.

Отметим, после короткой программы Загитова располагалась на второй строчке, Сотскова на четвертой, а Осмонд была лидером.

Кстати, это первая победа Алины Загитовой на соревнованиях такого уровня. Ранее она выигрывала в финале юниорского Гран-при.