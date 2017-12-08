Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова занимает второе место после произвольного проката в финале Гран-прири

Подопечную Этери Тутберидзе опережает только канадка Кэйтлин Осмонд.

Нагоя. Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова занимает промежуточное второе место после исполнения произвольной программы в финале мирового Гран-при в Нагое. Подопечную Этери Тутберидзе опережает только канадка Кэйтлин Осмонд.

За свое выступление Загитова набрала 76,27 балла. Осмонд от судей получила 77,04. На третьем месте располагается японка Сатоко Мияхара – 74,61 балла, следом за которой идет Мария Сотсткова – 74,00 балла.

В субботу ,9 декабря, состоятся произвольные программы среди одиночниц.