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Новости Удмуртии

Команду из Удмуртии дисквалифицировали из школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» за фальсификацию документов

08:30, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
08:30, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школьники\n#баскетбол
Фото: pixabay.com/Unsplash
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Под санкции лиги попала сарапульская гимназия №20.

Ижевск. Удмуртия. Команду из Удмуртии дисквалифицировали из школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» за фальсификацию документов. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Вынуждены сообщить, что после проведения региональных финалов Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Удмуртской Республики, Республики Бурятия, Ульяновской и Калужской областей был выявлен факт фальсификации документов некоторых команд-участниц, что является нарушением Регламента Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-17 гг. (статья 9 «Участники Чемпионата»)», - говорится в официальном сообщении.

Далее в обращении уточняется какие именно школы попали под санкции организаторов лиги. К нарушителям отнесли ШБК «Двадцатка», которая представляет сарапульскую Гимназию № 20.

После пересмотра результатов, победителем регионального финала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Удмуртской Республики среди команд юношей стала команда «Ухта», представляющая 97 школу Ижевска.

08:30, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
928
0
#спорт\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школьники\n#баскетбол

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