Денис Мацуев: «Я первый раз играл концерт Чайковского в шортах»

Ижевск. Удмуртия. Народный артист России Денис Мацуев исполнил в Ижевске 1-й концерт для фортепиано с оркестром Чайковского на стадионе «Динамо» во время 67-го фестиваля искусств. Из-за того, что багаж с парадным костюмом затерялся в московском аэропорту, играть бессмертную классику прославленному пианисту пришлось в футболке, шортах и кроссовках.

«Первый концерт — гениальная музыка, которая будет звучать и через 100, и через 200 лет. Это уникальный материал для всех пианистов мира. Я его играл около 300 раз. И каждый раз как первый. Каждый раз как последний. Этот концерт — счастье, этот концерт — Россия. Недаром в 2021 году наша запись с Валерием Гергиевым послужила гимном нашей сборной на Олимпиаде в Токио. Нет ничего более узнаваемого про Россию. Чайковский и Рахманинов — два уникальных гений, которые воспевают Россию», — рассказал журналистам после выступления Денис Мацуев.

Он признался, что, когда иностранцы спрашивают его, в чём русскость этой музыки, трудно выразить это словами.

«Но ты никакую другую страну не представляешь, слыша 1-й концерт Чайковского или 2-й концерт Рахманинова. Тем более здесь, в Удмуртии, я чувствую это здесь. Кстати, в гримёрку ко мне пришла Нина Кузьминична Таланова — легендарный директор филармонии. Первый раз, когда я приехал в Ижевск сразу после моей победы на конкурсе Чайковского в 1998 году, выступал в зале Удмуртской филармонии, она была директором. И наконец-то она пришла на мой концерт. Вы знаете, это пример настоящих директоров наших филармоний, на которых держалась филармоническая жизнь. Она представляла филармонию в регионе. Я всегда говорил, что регионы нашей страны — приоритет. Для меня всегда были гастроли по России — главными. Потому что с здешней публикой «роман» долгий, но его нужно каждый раз подтверждать, выходя на сцену. Это взаимная любовь», — признался Денис Мацуев.

В конце он также, как и другие приехавшие исполнители, отметил ижевскую жару, вновь поиронизировав над тем, в каком костюме ему пришлось выступать.

«Я благодарю этих безалаберных работников аэропорта Шереметьево. Хотя в этот раз безалаберность оказалась к счастью. Если бы в такую духоту я вышел в своём концертном фраке, мне было бы совсем тяжело. Признаюсь, я первый раз играл концерт Чайковского в шортах», — отметил артист.