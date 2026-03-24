Глазов. Удмуртия. Житель Глазова отправится в колонию на 22 года за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В период с сентября 2022-го по сентябрь 2025 года 44-летний отчим неоднократно применял насилие к девочке: установлено 8 эпизодов изнасилования, а также четыре насильственных действия сексуального характера. Всё происходило по месту жительства. Ребёнку не было и 14 лет.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Также в счёт компенсации морального вреда осужденный выплатит потерпевшей 3 млн рублей.