Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева обвиняют в причинении городу ущерба на сумму более 34 млн рублей

Нефтекамск. Башкортостан. В Нефтекамском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По делу проходят: сам Олег Николаевич, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями; бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, который проходит по делу пособником; генеральный директор ООО «Ресурс», фактический руководитель ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» Олег Бушмакин, который проходит как подстрекатель.

Как следует из предъявленного обвинения, по версии органов предварительного следствия, Олег Бекмеметьев в 2021 году без проведения торгов передал муниципальный земельный участок в собственность ООО «Спецзастройщик "Ухтомского один"» под руководством Олега Бушмакина. Девелопер получил этот участок по заниженной относительно рыночной и кадастровой стоимости цене. Прокурор Николай Пушин оказал содействие в форме бездействия по службе, не исполняя надзорных полномочий прокурора района, не принимая мер прокурорского реагирования на нарушение земельного законодательства при перераспределении земли в пользу застройщика "Ухтомского один"».

Как указано в обвинительном заключении, действиями Бекмеметьева, Бушмакина и Пушина Ижевску причинён материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Кроме того, Бекмеметьеву также предъявлено в вину то, что он, действуя из корыстных побуждений, незаконно содействовал заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам Ижевска для строительства в пригороде коттеджного посёлка.

Как указано в обвинительном заключении, этими действиями Ижевску причинён материальный ущерб на сумму более 34 млн рублей.

Следующее заседание по делу состоится 23 января.

Напомним, в декабре Верховный суд Башкортостана отказался переводить экс-главу Ижевска из СИЗО под домашний арест.