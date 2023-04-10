В Удмуртии Максим Шумихин вновь может перейти на новую должность

Ижевск. Удмуртия. Кадровые перестановки ожидаются в администрации главы и правительства Удмуртии. Как сообщила пресс-служба руководства республики, соответствующие документы глава региона Александр Бречалов подпишет в ближайшее время.

Руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Максима Шумихина рекомендуют к назначению на должность руководителя регионального отделения Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного Указом президента страны Владимира Путина.

«Максим Александрович - человек с опытом и работал в команде все шесть лет. Поэтому я принял решение доверить эту крайне важную и первостепенную на сегодня задачу ему», — отметил республики Александр Бречалов.

Исполнять обязанности руководителя администрации станет Александр Журавлев, уроженец Ростовской области. С 2018 года он работал на должности главы администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара.

Заместителем руководителя администрации назначат Екатерину Кузнецову, возглавляющую пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Напомним, Шумихин возглавил администрацию главы Удмуртии в конце декабря 2022 года. С ноября он был замруководителя администрации. Вернувшись на должность после непродолжительного руководства Домом дружбы народов Удмуртии.

* соцсеть, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.