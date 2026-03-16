Картина дня: новые пострадавшие от падения снега с крыш в Удмуртии и встреча Бречалова с Путиным

18:00, 16 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Главные новости понедельника, 16 марта.

Дело на контроле

В центральном аппарате Следственного комитета России взяли на контроль проверку дела о строительство мечети в удмуртском селе Каракулино

Под стражей

В Ижевске суд отправил под стражу тренера одной из школ единоборств. Ему инкриминируют «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»

Авария с автобусом

Водитель без прав врезался в стоящий автобус в центре Ижевска. Авария произошла днём 14 марта на улице Удмуртской

Падение снега

В результате схода снега с крыш в Ижевске и Глазове пострадали люди. 15 марта в Ижевске снег упал на мужчину 1963 года рождения, а в Глазове пострадала женщина 1985 года рождения

Тёплый март

В Удмуртии до конца текущей недели сохранится тёплая «апрельская» погода. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -2...-7°С, а днём — повышаться до +7..+12°С. Осадков в течение рабочих дней не предвидится, небольшие осадки в отдельных районах ожидаются только в пятницу вечером

Встреча с Путиным

Сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в кремле с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма их встречи опубликована на сайте главы и правительства республики

