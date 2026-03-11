Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опровергли фейк о якобы плохом состоянии «скотомогильников с сибирской язвой». Об этом «Сусанину» сообщили в администрации главы республики.

Подмётное письмо за подписью руководителя региона Александра Бречалова прислали в соцсетях редакции. В нём утверждалось, что предстоящий паводок угрожает безопасности населения.

Анонимный автор был убеждён, что республика полна скотомогильниками с сибирской язвой, их вскоре размоет, и «будет трындец всем». «Не республика, а одна сплошная свалка отходов и скотомогильников», — утверждал провокатор.

«Сусанин» заверили, что присланная информация не соответствует реальному положению дел. За указанным в подделке номером на сайте главы УР значится совершенно иной документ.