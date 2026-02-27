Воткинск. Удмуртия. В пятницу, 27 февраля, в редакцию «Сусанина» пришло письмо сомнительного содержания от неизвестного автора, выдающего себя за руководителя «Воткинского завода». Письмо оказалось фейком.

Как официально сообщает пресс-служба самого «Воткинского завода», анонимный автор предлагал опубликовать текст письма, «придав его огласке».

«Будьте бдительны. Данное письмо является грубой подделкой, информация, приведённая в нём, не соответствует действительности», — говорится в официальном заявлении предприятия.